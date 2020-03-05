Представлены недорогие конкуренты Redmi Note 9

Redmi Note 9 ещё не анонсировали, но с устройством в сети уже давно сравнивают аппараты линейки Realme 6. Итак чем же они могут похвастаться?

Младшая модель Realme 6 имеет экран разрешением Full HD+ и диагональю 6,5 дюйма. Частота обновления у него, как уже было сказано, составляет 90 Гц. Работает устройство на процессоре MediaTek Helio G90T. Оперативной памяти может быть либо 4 ГБ, либо 8 ГБ, а постоянной — 64 ГБ или 128 ГБ. Питает смартфон аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Аппарат поддерживает 30-ваттную быструю зарядку.

В основной камере Realme 6 размещены четыре датчика изображения, один из которых 64-Мп. «Фронталка» получила 16 Мп.

Realme 6 Pro отличается от младшей модели размером экрана — 6,6 дюйма, процессором Snapdragon 720G, объёмом оперативной памяти — 6 ГБ, некоторыми модулями основной камеры. Фронтальная камера у смартфона двойная.