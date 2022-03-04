Представлены новые бюджетные смартфоны Samsung серии Galaxy M

Они очень похожи по характеристикам. Оба смартфона оснащены 6,6-дюймовыми TFT-дисплеями с разрешением 1080p, а также 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Galaxy M33 имеет батарею большей ёмкости — 6000 мАч, а также дополнительную 2-мегапиксельную макрокамеру и больше оперативной памяти. К сожалению цены и информации о продажах смартфона нет.

Galaxy M23 получил батарею ёмкостью 5000 мАч и поставляется в одной конфигурации 4/128 ГБ. По нему пока полной информации тоже нет.

Внешне смартфоны не похожи — визуально они сильно различаются дизайном блока основной камеры, расположением объективов и датчиков изображения.