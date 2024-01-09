Представлены новые игровые смартфоны Asus ROG Phone 8 and 8 Pro со Snapdragon 8 Gen 3 на борту

Оба устройства, дебютировавшие на выставке CES 2024, оснащены мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что обещает высокую производительность и улучшенные игровые возможности.

Базовый ROG Phone 8 не уступает в производительности старшему брату благодаря Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя. Оба телефона также оснащены графическим процессором Adreno 750, подчеркивая их игровую направленность.

Смартфоны серии ROG Phone 8 получили 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2448 пикселей под защитой Gorilla Glass Victus 2.

На задней панели каждого устройства расположены основной 50-мегапиксельный сенсор, 32-мегапиксельный телеобъектив и 13-мегапиксельная ультраширокоугольная камера. Телеобъектив способен на 3-кратное оптическое увеличение.

Особенностью модели ROG Phone 8 Pro является «AniMe Vision» — светодиодная панель на задней части, предлагающая сотни настраиваемых светодиодных точек для создания уникального внешнего вида по вашему выбору.

Цена ROG Phone 8 начинается от $1100 за модель 16/256 ГБ, в то время как Pro-модель на 24 ГБ/1 ТБ будет стоить $1500.