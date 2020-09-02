Представлены самые тонкие смартфоны 2020 года

Обе модели линейки имеют корпус толщиной около 7,5 мм и весом почти 160 граммов. При этом смартфоны оснащены аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC 4.0. Она может работать с мощностью 30 Вт. Например, F17 Pro за пять минут зарядки сможет обеспечить 2 часа автономного воспроизведения видео на YouTube.

Старшая модель работает на процессоре MediaTek Helio P95, имеет до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Super AMOLED-экран F17 Pro достигает 6,43 дюйма в диагонали. Фронтальная камера тут двойная: 16 Мп + 2 Мп (датчик глубины). Основная камера включает в себя датчики на 48 Мп, 8 Мп и два на 2 Мп.

Стоимость Oppo F17 Pro составит около $313. Когда он выйдет в России, пока неизвестно.