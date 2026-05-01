Представлены смартфоны-«середнячки» Motorola Moto G87 с камерой на 200 МП

Опубликовано 01 мая 2026, 11:301 мин.
Представлены смартфоны-«середнячки» Motorola Moto G87 с камерой на 200 МПЧем похвастаются
Motorola официально представила новые среднебюджетные смартфоны Moto G87. Основная камера на 200 мегапикселей поддерживает оптическую стабилизацию и её называют самой продвинутой в линейке G.
Также есть оптический Х2 зум. Дополнительно смартфон оснащён ультраширокой камерой на 8 МП и фронтальной камерой на 32 МП.
Moto G87 работает на процессоре MediaTek Dimensity 6400 и может иметь до 12 ГБ оперативной памяти. Экран устройства — 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Он защищён прочным стеклом.
Смартфон также устойчив к воде и пыли, выдерживает падения с высоты до 1,2 метра. Улучшены и динамики.
Ёмкость аккумулятора составляет 5200 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки. Устройство работает на Android 16.
Продажи начнутся в ближайшие недели. Цена пока не объявлена. В некоторых странах модель может называться Moto G Max.