Предустановленное на телефонах Motorola приложение поймали за подменой ссылок

Опубликовано 28 мая 2026, 20:381 мин.
Предустановленное на телефонах Motorola приложение поймали за подменой ссылокТайно подменял ссылки на Amazon
Владельцы смартфонов Motorola, включая дорогую модель Razr 60 Ultra, заметили странное поведение. Когда они пытались открыть приложение Amazon, вместо этого запускался браузер, и пользователя перенаправляли на специальную реферальную ссылку.
© Motorola
Один из пользователей изучил сетевой трафик телефона и обнаружил, что виновник — предустановленное приложение Smart Feed. После обновления до версии 2.03.0070 оно начало перехватывать попытки открыть Amazon и вставлять свой «партнёрский код».
Сама Motorola признала "сложившуюся ситуацию" и подтвердила, что это не было "преднамеренным изменением". Подробнее о причине можете прочитать здесь.
Исправление уже вышло, но приложение можно отключить вручную (на всякий случай). Для этого зайдите в «Настройки» - «Приложения» - найдите Smart Feed - нажмите «Отключить».