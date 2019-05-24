Предварительные заказы на складной Galaxy Fold отменены

Напомним, в апреле Samsung пришлось отложить начало продаж Galaxy Fold из-за обнаруженной неполадки в конструкции, которая приводила к поломке экрана. Недавно компания сообщила, что смогла решить проблему со смартфоном и скоро объявит новую дату начала продаж. Затем в сети появилась информация, что перезапуск может состояться уже в июне.

Впрочем все эти новости не повлияли на решение Best Buy отменить предзаказы. Вероятнее всего, ретейлер не ожидает положительного исхода событий. В качестве компенсации магазин отправил клиентам купон на 100 долларов.