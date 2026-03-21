Предзаказы на Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition открылись и почти сразу закрылись

Новая модель доступна в двух цветах: золотом и чёрном. Оба варианта сохранили дизайн с двумя «кольцами» сзади. Память — 16 гигабайт оперативной и два варианта встроенной: 512 гигабайт или 1 терабайт.

Главная «фишка» Wind Edition — встроенный вентилятор. Он расположен внутри блока камер. Вокруг объективов предусмотрены специальные отверстия для притока и выдува воздуха.

Остальные характеристики новинки пока держатся в секрете — официальная презентация ожидается на следующей неделе.

Предзаказ стартовал 20 марта и уже через мгновение все доступные устройства были забронированы. Тем, кто не успел оформить предзаказ, возможно, придётся подождать следующей партии.