Опубликовано 21 марта 2026, 12:04
Предзаказы на Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition открылись и почти сразу закрылись

Ждите следующую партию
Huawei открыла предварительный заказ на новую версию своего флагмана Mate 80 Pro Max Wind Edition. Предзаказ доступным провисел недолго.
Новая модель доступна в двух цветах: золотом и чёрном. Оба варианта сохранили дизайн с двумя «кольцами» сзади. Память — 16 гигабайт оперативной и два варианта встроенной: 512 гигабайт или 1 терабайт.

Главная «фишка» Wind Edition — встроенный вентилятор. Он расположен внутри блока камер. Вокруг объективов предусмотрены специальные отверстия для притока и выдува воздуха.

Остальные характеристики новинки пока держатся в секрете — официальная презентация ожидается на следующей неделе.

Предзаказ стартовал 20 марта и уже через мгновение все доступные устройства были забронированы. Тем, кто не успел оформить предзаказ, возможно, придётся подождать следующей партии.