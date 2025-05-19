Предзаказы на Samsung Galaxy S25 Edge открылись на Яндекс Маркете

Чтобы оформить предзаказ, нужно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении и оставить заявку. Оплата заранее не требуется. В начале июня Яндекс Маркет отправит уведомление, по которому можно будет выкупить смартфон.

Также смартфон можно будет приобрести в рассрочку через «Яндекс Пэй». Доставку можно оформить курьером или забрать в пункте выдачи — точная дата зависит от продавца, но первые покупатели получат устройство уже в первой половине июня.

Samsung входит в тройку самых популярных брендов на Маркете. В первом квартале 2025 года продажи смартфонов Samsung выросли в 1,3 раза. Особенно востребованы модели Galaxy A55 5G, A16 4G, A35 5G, S24 Ultra и S24 FE.