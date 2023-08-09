Предзаказы складных Samsung Galaxy Z Flip5 и Fold5 поставили рекорд

Интересно, что Galaxy Z Flip5 занял лидирующую позицию, составив около 70% от общего числа заказанных устройств. Это лучше, чем у прошлогоднего Galaxy Z Flip4, на который пришлось 60% предварительных заказов. Модель Z Flip5 собрала 714 000 заказов, в то время как Fold5 отстает от нее с 306 000 предзаказанных устройств.

А вот «горизонтальный» Fold5 не вызвал такого же интереса, как его предшественник. На модель Fold4 было получено 388 000 предварительных заказов.

Привлекательность Galaxy Z Flip5 вполне объяснима - он, как минимум, отличается увеличенным внешним экраном, что значительно повышает удобство использования по сравнению с предшественниками.