Предзаказы складных Samsung Galaxy Z Flip5 и Fold5 поставили рекорд

Предзаказы складных Samsung Galaxy Z Flip5 и Fold5 поставили рекордНо Fold5 уже людям не так интересен
Новейшие складные смартфоны Samsung - Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 - вызвали большой резонанс в Южной Корее. Предзаказы на них начались 1 августа, и реакция на них была исключительно положительной, побив рекорды, установленные их предшественниками. В рамках кампании на оба устройства уже было оформлено более 1 млн заказов, что превысило предыдущий рекорд в 970 000 заказов на модели 2022 года.
Интересно, что Galaxy Z Flip5 занял лидирующую позицию, составив около 70% от общего числа заказанных устройств. Это лучше, чем у прошлогоднего Galaxy Z Flip4, на который пришлось 60% предварительных заказов. Модель Z Flip5 собрала 714 000 заказов, в то время как Fold5 отстает от нее с 306 000 предзаказанных устройств.
А вот «горизонтальный» Fold5 не вызвал такого же интереса, как его предшественник. На модель Fold4 было получено 388 000 предварительных заказов.
Привлекательность Galaxy Z Flip5 вполне объяснима - он, как минимум, отличается увеличенным внешним экраном, что значительно повышает удобство использования по сравнению с предшественниками.