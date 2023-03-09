Прекрасный план, надёжный: таможня РФ начала бороться с ввозом "серых" смартфонов

Прекрасный план, надёжный: таможня РФ начала бороться с ввозом "серых" смартфоновВидимо, успешно
Ввоз "серых" смартфонов в Российскую Федерацию, можно сказать, остановлен. Небольшие партии таких устройств задерживаются на таможне, выяснили "Известия". В Федеральной таможенной службе (ФТС) в этом время сообщают о планомерной борьбе с контрабандой.
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Об этом "Известиям" рассказали источники на одном из крупнейших московских радиорынков. Как рассказал один из продавцов на радиорынке, за последние две недели цены на “серые” устройства уже выросли на 3-4 тысячи рублей. В дальнейшем их цена, скорее всего, будет расти аналогично гаджетам, поставляемым по авторизованному параллельному импорту. В течение марта, по прогнозам продавцов, запасы устройств, которые ранее были ввезены нелегально, будут полностью исчерпаны.
Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, утверждает, что приостановка ввоза “серой” техники связана с тем, что этот товар больше не пропускается через таможню.
Но главное, со времени ухода с российского рынка мировых брендов смартфонов прошел год. За это время крупнейшие участники рынка наладили цивилизованный параллельный импорт — с уплатой всех сборов, налогов и пошлин. Насыщать полки магазинов товарами любой ценой, в том числе в ущерб бюджету, больше нет никакой необходимости
ФТС в свою очередь установила, что смартфоны, ввезенные без соблюдения таможенных формальностей, являются контрабандой. Федеральная таможенная служба проводит работу по борьбе с нелегальными поставками в плановом режиме, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.