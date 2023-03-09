Прекрасный план, надёжный: таможня РФ начала бороться с ввозом "серых" смартфонов

Об этом "Известиям" рассказали источники на одном из крупнейших московских радиорынков. Как рассказал один из продавцов на радиорынке, за последние две недели цены на “серые” устройства уже выросли на 3-4 тысячи рублей. В дальнейшем их цена, скорее всего, будет расти аналогично гаджетам, поставляемым по авторизованному параллельному импорту. В течение марта, по прогнозам продавцов, запасы устройств, которые ранее были ввезены нелегально, будут полностью исчерпаны.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, утверждает, что приостановка ввоза “серой” техники связана с тем, что этот товар больше не пропускается через таможню.