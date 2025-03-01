«Премиум» версия Huawei Mate 70 Pro оказалась дешевле базовой

Huawei показала Mate 70 Pro Premium Edition

Huawei официально анонсировала Mate 70 Pro Premium Edition, предлагающий почти те же функции, что и базовая модель, но по более низкой цене. Телефон доступен в четырех цветах — зеленом, фиолетовом, белоснежном и черном — и поступит в продажу в Китае 5 марта через VMall.