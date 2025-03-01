«Премиум» версия Huawei Mate 70 Pro оказалась дешевле базовой

Опубликовано 01 марта 2025, 09:451 мин.
«Премиум» версия Huawei Mate 70 Pro оказалась дешевле базовойHuawei показала Mate 70 Pro Premium Edition
Huawei официально анонсировала Mate 70 Pro Premium Edition, предлагающий почти те же функции, что и базовая модель, но по более низкой цене. Телефон доступен в четырех цветах — зеленом, фиолетовом, белоснежном и черном — и поступит в продажу в Китае 5 марта через VMall.
© Huawei
Ключевое отличие — цена и процессор. Premium Edition на 300 юаней (41 доллар) дешевле стандартной версии и оснащен слегка разогнанным процессором Kirin 9020 5G. Модель поставляется в трех вариантах хранения данных:
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12 ГБ + 256 ГБ — 6199 юаней ($850)
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12 ГБ + 512 ГБ — 6699 юаней ($919)
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12 ГБ + 1 ТБ — 7699 юаней ($1056)
Телефон оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и операционной системой HarmonyOS 4.3. Он оснащен четырьмя камерами, включая 50-Мп основную камеру с OIS и 13-Мп сверхширокоугольную фронтальную камеру. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку 100 Вт и беспроводную зарядку 80 Вт.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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