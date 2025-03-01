Телефоны
Опубликовано 01 марта 2025, 09:45
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«Премиум» версия Huawei Mate 70 Pro оказалась дешевле базовой

Huawei показала Mate 70 Pro Premium Edition
Huawei официально анонсировала Mate 70 Pro Premium Edition, предлагающий почти те же функции, что и базовая модель, но по более низкой цене. Телефон доступен в четырех цветах — зеленом, фиолетовом, белоснежном и черном — и поступит в продажу в Китае 5 марта через VMall.
«Премиум» версия Huawei Mate 70 Pro оказалась дешевле базовой

© Huawei

Ключевое отличие — цена и процессор. Premium Edition на 300 юаней (41 доллар) дешевле стандартной версии и оснащен слегка разогнанным процессором Kirin 9020 5G. Модель поставляется в трех вариантах хранения данных:

  • 12 ГБ + 256 ГБ — 6199 юаней ($850)

  • 12 ГБ + 512 ГБ — 6699 юаней ($919)

  • 12 ГБ + 1 ТБ — 7699 юаней ($1056)

Телефон оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и операционной системой HarmonyOS 4.3. Он оснащен четырьмя камерами, включая 50-Мп основную камеру с OIS и 13-Мп сверхширокоугольную фронтальную камеру. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку 100 Вт и беспроводную зарядку 80 Вт.