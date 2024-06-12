Преступников поймали за SMS-фишинг с помощью самодельной сотовой вышки

Полиция Лондонского Сити сообщила, что с помощью этого устройства были отправлены тысячи сообщений. 32-летний Хуайонг Сюй из Кройдона был арестован 23 мая и обвинен в хранении предметов для использования в мошенничестве. Он должен явиться в суд 26 июня. Еще один человек был арестован 9 мая в Манчестере, но его личность пока не раскрыта, он отпущен под залог.

Хотя подробностей об "устройстве для рассылки текстовых сообщений" пока мало, оно может функционировать аналогично IMSI catcher, известному для слежки, или, что более вероятно, SIM-банку, предназначенному для отправки большого количества SMS-сообщений.