Презентация Huawei P60: чем удивили новые смартфоны

Оба смартфона также получили аккумуляторы емкостью 4815 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 88 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Заявлена также функция двусторонней спутниковой связи. За что можно сказать “спасибо” китайской спутниковой системе Beidou.

Камеры, однако, отличаются (но не все). Основной модуль Huawei P60 получил 48-мегапикселей, объектив с переменной диафрагмой и системой оптической стабилизации. Сверхширокоугольная камера может похвастаться 13-мегапиксельным датчиком. Третья по счету, но не по важности, камера получила 12-мегапиксельный сенсор с 5-кратным оптическим зумом и стабилизацией.