Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2024: свежие слухи, дата и тизер

В тизере присутствует иконка, напоминающая логотип Google Bard, что породило предположения о том, что Samsung может интегрировать Bard в свои продукты. По мере того как разворачивается анимация, на экране появляется смелое заявление: «Galaxy AI is coming», что говорит о значительном скачке в интеграции искусственного интеллекта.