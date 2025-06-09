Презентацию новых складных смартфонов Samsung отложили до середины июля

Опубликовано 09 июня 2025, 18:001 мин.
Презентацию новых складных смартфонов Samsung отложили до середины июляGalaxy Z Fold7 и Flip7
Ранее сообщалось, что Samsung представит свои новые складные смартфоны Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 в начале июля на мероприятии Unpacked в Нью-Йорке. Однако по свежим слухам, презентация состоится позже — в середине месяца. Точная дата пока неизвестна.
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Инсайдеры утверждают, что Fold7 получит улучшенные камеры, увеличенные экраны, лучшую автономность и — к сожалению — более высокую цену по сравнению с предыдущей моделью.
Недавно Samsung начал рекламную кампанию с упором на "ультра"-возможности, что породило слухи о выпуске версии Fold7 Ultra. Но позже эта информация была опровергнута. Вероятно, все новые функции будут доступны только в одной версии устройства, которая будет стоить дороже.
Ожидается, что Fold7 будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 (также известном как Elite). Однако его преемник выйдет уже в сентябре, что делает выбор процессора не самым актуальным на момент начала продаж Fold7.