Презентацию новых складных смартфонов Samsung отложили до середины июля

Инсайдеры утверждают, что Fold7 получит улучшенные камеры, увеличенные экраны, лучшую автономность и — к сожалению — более высокую цену по сравнению с предыдущей моделью.

Недавно Samsung начал рекламную кампанию с упором на "ультра"-возможности, что породило слухи о выпуске версии Fold7 Ultra. Но позже эта информация была опровергнута. Вероятно, все новые функции будут доступны только в одной версии устройства, которая будет стоить дороже.

Ожидается, что Fold7 будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 (также известном как Elite). Однако его преемник выйдет уже в сентябре, что делает выбор процессора не самым актуальным на момент начала продаж Fold7.