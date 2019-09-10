Презентованы старшие модели iPhone линейки 2019 года

iPhone 11 Pro так же, как и iPhone 11, работает на новейшем процессоре A13 Bionic. Может обрабатывать 1 триллион операций в секунду. Apple называет чипсет лучшей платформой машинного обучения среди всех смартфонов.

Оснащён смартфон 5,8-дюймовым OLED-экраном Super Retina Display. Его тройная камера в квадратном модуле имеет датчики разрешением в 12 Мп с широкоугольным объективом и апертурой f/1.8, с телефото и апертурой f/2.4, с ультрашироким объективом и апертурой f/2.0. Процессор с машинным обучением помогает улучшать снимки. Компания заявляет, что смартфон снимает видео с лучшим качеством.

iPhone 11 Pro получил новые цвета корпуса. В целом, купить его можно в таких вариантах — золотой, «серый космос», серебристый, тёмно-зелёный. Задняя панель корпуса покрыта стеклом.

Что касается аккумулятора, то iPhone 11 Pro «живёт» на 4 часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на 5 часов дольше, чем iPhone XS Max.

Кстати, iPhone 11 Pro Max будет иметь диагональ в 6,5 дюйма. Цены на него начинаются с $1099 (примерно 71,7 тысячи рублей). Смартфон поменьше — iPhone 11 Pro будет стоить $999 (около 65 тысяч рублей). Все три модели будут доступны в продаже с 20 сентября.