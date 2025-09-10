Президент OnePlus «подтвердил» дисплеи с 165 Гц в OnePlus 15 и Ace 6

Опубликовано 10 сентября 2025, 19:151 мин.
Президент OnePlus «подтвердил» дисплеи с 165 Гц в OnePlus 15 и Ace 6Выйдут в октябре
После презентации iPhone 17 с экраном 120 Гц, президент OnePlus Ли Цзе Луис заявил, что компания готовит новое поколение дисплеев с ещё более высокой частотой обновления.
© OnePlus
OnePlus 15 и OnePlus Ace 6, которые должны выйти в октябре в Китае, могут получить экраны с частотой 165 Гц и разрешением 1,5K, по крайней мере так гласили слухи от инсайдеров. Теперь информацию косвенно подтвердил глава компании.
Ли напомнил, что шесть лет назад OnePlus 7 Pro стал первым смартфоном компании с повышенной частотой обновления, и это повлияло на всю индустрию. По его мнению, новая серия также задаст тренд.
Помимо дисплеев, новинки получат флагманские процессоры Snapdragon: OnePlus 15 — Elite Gen 5, а Ace 6 — Elite.