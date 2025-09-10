Президент OnePlus «подтвердил» дисплеи с 165 Гц в OnePlus 15 и Ace 6

Ли напомнил, что шесть лет назад OnePlus 7 Pro стал первым смартфоном компании с повышенной частотой обновления, и это повлияло на всю индустрию. По его мнению, новая серия также задаст тренд.

Помимо дисплеев, новинки получат флагманские процессоры Snapdragon: OnePlus 15 — Elite Gen 5, а Ace 6 — Elite.