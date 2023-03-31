Прибыль Huawei упала из-за санкций, но продажи выросли

Выручка Huawei в 2022 году достигла 642,3 млрд юаней, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Её чистая прибыль за год составила 35,6 млрд юаней, что на 68,7% меньше, чем в 2021 году. Это происходит на фоне давления, вызванного пандемией, санкциями США, ростом цен на сырьевые товары и расходов на НИОКР, а также спадом потребительского бизнеса компании, которая в основном продаёт смартфоны.

Тем не менее в Huawei говорят, что ограничения США теперь стали новой нормой, и компания вернулась к обычному бизнесу.