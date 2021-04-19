Придуман iPhone с исчезающими кнопками

В патентной документации Apple пишет, что одна из проблем, связанная с устройствами ввода для смартфонов, заключается в том, что они могут ухудшить внешний вид и нарушить целостность. К тому же большое количество элементов делает гаджеты менее долговечными. Достаточно сравнить сенсорный ввод с механической клавиатурой, которая изнашивается со временем.

Поэтому Apple предлагает использовать сенсорные поверхности для управления, которые реагируют на касания. До тех пор, пока они не нужны, их не видно. Где находятся чувствительные части корпуса, пользователь должен будет понимать интуитивно.

Поскольку это лишь патент, ещё неясно, выпустит ли Apple устройство с новой технологией.