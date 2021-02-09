Придуман «пьяный режим» для смартфонов

Новый режим запатентовала компания Gree Electronics. Согласно патентной документации, «пьяный режим» ограничивает работу наиболее используемых приложений, чтобы избежать неловких ситуаций.

Пользователю нужно будет самому установить правила для «пьяного режима», то есть указать, какие приложения нужно заблокировать или ограничить. Кроме того, владелец смартфона должен будет придумать правила для «трезвой верификации», чтобы выходить из «пьяного режима».

Также опция позволяет упростить взаимодействие со смартфоном. Видимо, будет включаться нечто наподобие упрощённого интерфейса.