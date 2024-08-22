Приглашение на презентацию новых iPhone 10 сентября оказалось фейком

В одном из постов lorevfx рассказал, что вышел на инсайдера Majin Bu и «слил» ему фейковую новость. Apple не давала по этому поводу никаких комментариев, и пока нет даже намёка на конкретику о дате мероприятия.

По словам lorevfx, ему порналобилось всего 10 минут для создания «утечки»: он использовал графический редактор Figma и сгенерированную ИИ текстуру. И сделал это от скуки, не рассчитывая, что новость начнут тиражировать СМИ.

«Интересный факт: я сделал "слитое" приглашение на мероприятие Apple менее чем за 10 минут, используя Figma и текстуру, сгенерированную искусственным интеллектом, и отправил его тому, кто слил информацию, просто потому, что мне было скучно», — признался «инсайдер».