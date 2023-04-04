Приложение погоды на iPhone сломалось у многих пользователей

13:53, 04 апреля 2023
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Приложение погоды на iPhone сломалось у многих пользователейИ на других устройствах Apple
У вас проблемы с приложением «Погода» на iPhone? Вы такой не один. В настоящее время наблюдаются сбои в работе с поставщиком данных о погоде. Из-за этого многие пользователи не могут видеть прогнозы погоды в реальном времени для выбранных регионов.
Фото: Unsplash
Похоже, что проблема затрагивает многих пользователей по всему миру, в том числе приложения на iOS, iPadOS, watchOS и macOS.
Apple заявляет, что проблема, затрагивающая «некоторых пользователей», началась несколько часов назад. Компания работает над её устранением.