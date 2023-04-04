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13:53, 04 апреля 2023
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Приложение погоды на iPhone сломалось у многих пользователей

И на других устройствах Apple

У вас проблемы с приложением «Погода» на iPhone? Вы такой не один. В настоящее время наблюдаются сбои в работе с поставщиком данных о погоде. Из-за этого многие пользователи не могут видеть прогнозы погоды в реальном времени для выбранных регионов.

Приложение погоды на iPhone сломалось у многих пользователей

Фото: Unsplash

Похоже, что проблема затрагивает многих пользователей по всему миру, в том числе приложения на iOS, iPadOS, watchOS и macOS.

Apple заявляет, что проблема, затрагивающая «некоторых пользователей», началась несколько часов назад. Компания работает над её устранением.

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