Прирост скорости до 20% и улучшенный 5G: представлен Snapdragon 8 Elite Gen 5

В основе нового процессора — третье поколение CPU Oryon с главным ядром до 4,6 ГГц, что обеспечивает, по данным компании, до 20% прироста производительности и до 35% экономии энергии. Тесты Geekbench показывают 3 705 баллов в одноядерном и 11 228 в многоядерном режиме, что сопоставимо с Apple A19 Pro.

Графика ускорилась на 23% благодаря Adreno GPU. ИИ-модуль Hexagon NPU стал мощнее на 37%. Камеры получат преимущества от обновлённого ISP Spectra, а новый модем X85 5G поддерживает сети sub-6GHz и mmWave.

Чип также впервые поддерживает Advanced Professional Video (APV) — почти без потерь записывает 8K-видео. Первым смартфоном с новым процессором станет Xiaomi 17, за ним последуют iQOO 15, OnePlus 15 и др.