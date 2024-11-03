Привет из прошлого: Apple объявила о бесплатном ремонте iPhone 14 Plus

Пользователи могут проверить, затрагивает ли их устройство проблему, введя серийный номер на странице сервисной программы Apple. Если устройство подлежит ремонту, пользователи могут бесплатно отремонтировать свой iPhone 14 Plus у Apple или любого другого авторизованного сервисного центра. Те, кто уже оплатил ремонт, могут запросить возврат денег у Apple.

Программа будет действовать для соответствующих устройств в течение трех лет с даты их первоначальной продажи.