Привет из прошлого: Apple объявила о бесплатном ремонте iPhone 14 Plus

Опубликовано 03 ноября 2024, 08:151 мин.
Привет из прошлого: Apple объявила о бесплатном ремонте iPhone 14 PlusИз-за проблем с камерой
Apple объявила о новой сервисной программе, направленной на решение проблемы с камерой, затрагивающей «очень небольшой процент» устройств iPhone 14 Plus. По данным компании, задняя камера этих телефонов может не отображать предварительный просмотр. Затронутые модели были произведены в период с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2024 года.
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Пользователи могут проверить, затрагивает ли их устройство проблему, введя серийный номер на странице сервисной программы Apple. Если устройство подлежит ремонту, пользователи могут бесплатно отремонтировать свой iPhone 14 Plus у Apple или любого другого авторизованного сервисного центра. Те, кто уже оплатил ремонт, могут запросить возврат денег у Apple.
Программа будет действовать для соответствующих устройств в течение трех лет с даты их первоначальной продажи.