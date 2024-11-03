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Опубликовано 03 ноября 2024, 08:15
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Привет из прошлого: Apple объявила о бесплатном ремонте iPhone 14 Plus

Из-за проблем с камерой
Apple объявила о новой сервисной программе, направленной на решение проблемы с камерой, затрагивающей «очень небольшой процент» устройств iPhone 14 Plus. По данным компании, задняя камера этих телефонов может не отображать предварительный просмотр. Затронутые модели были произведены в период с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2024 года.
Привет из прошлого: Apple объявила о бесплатном ремонте iPhone 14 Plus

© Apple

Пользователи могут проверить, затрагивает ли их устройство проблему, введя серийный номер на странице сервисной программы Apple. Если устройство подлежит ремонту, пользователи могут бесплатно отремонтировать свой iPhone 14 Plus у Apple или любого другого авторизованного сервисного центра. Те, кто уже оплатил ремонт, могут запросить возврат денег у Apple.

Программа будет действовать для соответствующих устройств в течение трех лет с даты их первоначальной продажи.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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