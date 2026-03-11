Привычный пароль всё ещё популярнее сканирования лица и пальцев среди россиян

Оказалось, что самым популярным способом защиты пока остается старый добрый пароль — его выбирают почти 35% опрошенных. Однако биометрия рядом: 34% предпочитают отпечаток пальца, а 22% — сканирование лица. Женщины чаще мужчин доверяют разблокировке по лицу, а мужчины — отпечаткам пальцев. При этом каждый десятый россиянин вообще не ставит никакую защиту на смартфон.

Почти половина оппонентов (47%) пользуются биометрией каждый день. Чаще всего — чтобы разблокировать телефон (64%), войти в приложения (51%) или подтвердить платежи в банке (40%). Каждый пятый уже оплачивает покупки в магазинах лицом или пальцем.