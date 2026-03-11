Привычный пароль всё ещё популярнее сканирования лица и пальцев среди россиян

Привычный пароль всё ещё популярнее сканирования лица и пальцев среди россиянА вы чему доверяете?
Оказалось, что самым популярным способом защиты пока остается старый добрый пароль — его выбирают почти 35% опрошенных. Однако биометрия рядом: 34% предпочитают отпечаток пальца, а 22% — сканирование лица. Женщины чаще мужчин доверяют разблокировке по лицу, а мужчины — отпечаткам пальцев. При этом каждый десятый россиянин вообще не ставит никакую защиту на смартфон.
Почти половина оппонентов (47%) пользуются биометрией каждый день. Чаще всего — чтобы разблокировать телефон (64%), войти в приложения (51%) или подтвердить платежи в банке (40%). Каждый пятый уже оплачивает покупки в магазинах лицом или пальцем.
Больше трети россиян (35%) полностью доверяют биометрии и считают её надежной. Раньше сомневались, а теперь активно пользуются — 30%.
Однако скептиков тоже хватает — почти 17%. Больше всего они боятся, что мошенники смогут подделать лицо или отпечаток (31%) и не хотят передавать свои данные куда-либо (32%). Еще треть просто не видят смысла и считают, что вводить пароль проще.