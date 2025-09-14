Проблему с подключением Pixel 10 к Galaxy Watch устранили

Ситуация выглядела особенно неловко, учитывая тесное сотрудничество Google и Samsung в сфере Android-устройств. Но решение появилось довольно быстро.

Google выпустила августовское обновление системы Google Play, и сразу после его установки пользователи начали сообщать, что проблема исчезла. На форумах владельцы Pixel 10 подтверждают: после апдейта часы подключаются без перебоев.

Если ваш смартфон всё ещё отказывается «дружить» с Galaxy Watch, стоит проверить наличие обновлений и установить последнюю версию системы.