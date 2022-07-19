Проблемы на рынке смартфонов: опубликован тревожный отчёт за второй квартал 2022 года

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Проблемы на рынке смартфонов: опубликован тревожный отчёт за второй квартал 2022 годаСпрос низкий, склады переполнены
Аналитики Canalys опубликовали тревожный отчёт о рынке смартфонов за второй квартал 2022 года. Выяснлось, что поставки в период с апреля по июнь упали на 9% в годовом исчислении из-за снижения спроса, вызванного «экономическими препятствиями и региональной неопределённостью».
Samsung осталась ведущим производителем во втором квартале, а Apple отвоевала второе место у Xiaomi благодаря высоким продажам iPhone 13,.
По словам аналитика Canalys, компании столкнулись с низким спросом, что заставило их переосмыслить ежеквартальные стратегии. Стремительная инфляция и накопление запасов привели к тому, что производители «переоценили свой портфель» на оставшуюся часть 2022 года.
Интересно, сегмент смартфонов среднего класса испытывает большие трудности, чем ожидалось. Склады переполнены, а продажи вялые, так как потребители склонны покупать более дешёвые устройства.