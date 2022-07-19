Проблемы на рынке смартфонов: опубликован тревожный отчёт за второй квартал 2022 года

По словам аналитика Canalys, компании столкнулись с низким спросом, что заставило их переосмыслить ежеквартальные стратегии. Стремительная инфляция и накопление запасов привели к тому, что производители «переоценили свой портфель» на оставшуюся часть 2022 года.

Интересно, сегмент смартфонов среднего класса испытывает большие трудности, чем ожидалось. Склады переполнены, а продажи вялые, так как потребители склонны покупать более дешёвые устройства.