Проблемы с iPhone отразились на цепочке поставок: Foxconn ждет снижения доходов

Этот спад возобновил опасения по поводу снижения спроса на iPhone, что подтверждает недавнее понижение рейтингов аналитиками Barclays и Piper Sandler. Оба они ссылались на более слабые, чем ожидалось, продажи iPhone 15 в Китае и на других рынках.

Замедление темпов роста заметно по финансовым показателям Foxconn. Доходы от вычислительной техники, интеллектуальной потребительской электроники, облачных и сетевых технологий в последнем квартале показали вялый или отрицательный рост. Только в декабре доходы компании упали на 27% по сравнению с предыдущим годом.

В то время как Apple не подтвердила, что продажи iPhone идут плохо, прогнозы ее поставщиков рисуют тревожную картину. Если Foxconn прогнозирует снижение доходов, то опасения по поводу флагманского продукта Apple усиливаются.