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19:30, 06 января 2024
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Проблемы с iPhone отразились на цепочке поставок: Foxconn ждет снижения доходов

В первом квартале

Неудачи Apple с iPhone бросают тень на ее ключевого поставщика, компанию Foxconn. Тайваньский электронный гигант, отвечающий за сборку большинства iPhone, сообщил о снижении выручки на 5,4% в последнем квартале 2023 года и ожидает падения продаж в первом квартале 2024 года по сравнению с предыдущим годом.

Этот спад возобновил опасения по поводу снижения спроса на iPhone, что подтверждает недавнее понижение рейтингов аналитиками Barclays и Piper Sandler. Оба они ссылались на более слабые, чем ожидалось, продажи iPhone 15 в Китае и на других рынках.

Замедление темпов роста заметно по финансовым показателям Foxconn. Доходы от вычислительной техники, интеллектуальной потребительской электроники, облачных и сетевых технологий в последнем квартале показали вялый или отрицательный рост. Только в декабре доходы компании упали на 27% по сравнению с предыдущим годом.

В то время как Apple не подтвердила, что продажи iPhone идут плохо, прогнозы ее поставщиков рисуют тревожную картину. Если Foxconn прогнозирует снижение доходов, то опасения по поводу флагманского продукта Apple усиливаются.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPhone
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#прогноз
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#Foxconn
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#Apple
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