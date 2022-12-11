Проблемы с ремонтом iPhone? Как раз за это Apple будут судить

Практика, на которую жалуется HOP заключается в том, что компания связывает серийные номера различных компонентов устройства с самим устройством. Таким образом, в случае самостоятельного ремонта, или ремонта в неофициальных сервисных центрах, смартфон попросту перестает работать из-за конфликта комплектующих.

Во многих случаях, задокументированных в жалобе HOP, проблемы обнаруживаются даже в тех случаях, когда устройство ремонтируется с помощью оригинальной (или идентичной оригинальной) детали, но при этом не разрешенной программным обеспечением Apple

Это ставит под угрозу возможность ремонта или восстановления смартфонов Apple, заявила группа. Согласно французскому законодательству, запрещено намеренно сокращать срок службы товара с целью увеличения частоты его замены.