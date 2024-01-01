Проблемы с зарядкой iPhone 15? Раскройте всю мощь быстрой зарядку с USB-C

Проблемы с зарядкой iPhone 15? Раскройте всю мощь быстрой зарядку с USB-CДа, «инновации» Apple стоят денег
Добро пожаловать в мир быстрой зарядки по USB-C, владельцы iPhone 15. Но разобраться с новой настройкой может быть непросто. В руководстве 9to5Mac попытались помочь вам раскрыть потенциал зарядки вашего смартфона.
Конечно, iPhone 15 поставляется с собственным кабелем, но запомните, что подойдет любой из вариантов USB-C. Да, вам больше не придется таскать с собой особенный кабель, теперь почти любой владелец Android-смартфона вам друг.
Задаетесь вопросом, почему ваше устройство все еще медленно заражается, несмотря на USB-C? У вас мог остаться 5-ваттный адаптер. Они все еще работают, но скорость зарядки будет не такой уж и высокой — четыре часа для полного заряда батареи. Не лучший вариант.
Возьмите зарядное устройство USB-C мощностью 20 Вт, будь то зарядное устройство Apple или любого другого бренда — 50% батареи за 30 минут, полная зарядка менее чем за 2 часа. Разве это не прекрасно?
К тому же, вы без проблем можете подключить свой iPhone 15 к зарядному устройству от MacBook — оно автоматически настроится на оптимальную для iPhone скорость.
Так что выбросьте эти неповоротливые 5-ваттники и примите, наконец, стандарт USB-C.