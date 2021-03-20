Проблемы Samsung затронут производство iPhone

Дело в том, что в феврале из-за непогоды Samsung приостановила работу своего крупного завода по производству микросхем в Техасе. Это же предприятие создаёт чипы для Qualcomm и микросхемы для OLED-дисплеев Samsung. А именно такие дисплеи применяются в iPhone. Аналитики считают, что эта ситуация может повлиять на производство данных устройств.

Журналисты даже предположили, что это может затронуть сроки выхода новых iPhone в 2021 году, ведь в прошлом году из-за закрытия заводов по время пандемии релиз айфонов перенесли более чем на месяц. Впрочем, пока такие выводы делать рано.