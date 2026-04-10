Процессор Exynos 2700 заметили в Geekbench. Что получит Samsung Galaxy S27

Пока процессор тестируют на специальной инженерной плате, а не в готовом телефоне. Имейте в виду, что у таких ранних образцов результаты обычно ниже финальных.

Судя по данным, Exynos 2700 получил 10 вычислительных ядер. Самые быстрые работают на частоте 2,88 ГГц, более экономичные — на 2,3−2,4 ГГц. В тесте производительности чип набрал 2603 балла в одноядерном режиме и 10 350 — в многоядерном.