Процессор Google потерял более 50% производительности в тесте на троттлинг

Тест, измеряющий вычислительную мощность чипа при длительной нагрузке, показывает резкое снижение производительности уже через три минуты. Как сообщается, производительность Tensor G4, которая изначально достигала 341 GIPS, снизилась до 145,5 GIPS — около 42,6% от пиковой — из-за троттлинга. Такое значительное снижение объясняется проблемами с терморегулированием чипа: производительность ядер снизилась до 1,32 ГГц, а эффективность — до 570 МГц.

Несмотря на резкое падение производительности, чип демонстрирует некоторое восстановление, стабилизируясь на уровне около 65% от своего максимального потенциала после первоначальной фазы сильного троттлинга, пишут СМИ.

Google еще не опубликовала подробные спецификации Tensor G4, но результаты Geekbench указывают на пиковую частоту одного ядра до 3,1 ГГц и многоядерных частот до 3,6 ГГц.