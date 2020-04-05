Процессор Huawei для недорогих смартфонов оказался лучше, чем Snapdragon

Kirin 820 5G дебютировал со смартфоном Honor 30S. Процессор выполнен по 7-нм техпроцессу с четырьмя Cortex-A76 и четырьмя энергоэффективными ядрами. У Snapdragon 765G тоже 7-нм техпроцесс, а ядра у него представлены двумя Cortex-A76 и шестью Cortex-A55. Уже по характеристикам, в принципе, видно, что Kirin с большим количеством мощных ядер должен быть производительнее.

Результаты тестов в Geekbench это доказали. Тестировали, видимо, Honor 30S и Redmi K30 5G. Первый набрал 634 балла в одноядерном тесте и 2424 в многоядерном, а второй — 598 и 1772 баллов соответственно.

В AnTuTu Kirin 820 5G тоже набрал 130 080 баллов, а Snapdragon 765G — 104 223.