Последний флагманский процессор Huawei оказался не быстрее топового Snapdragon 855 Plus

В бенчмарке Mate 30 Pro проходил под номером LIO-AL00. Устройство имеет разрешение экрана 2400 x 1176 пикселей, однокристальную систему Kirin 990, графический процессор Mali-G76, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Работает оно под управлением Android 10.

Итак, смартфон набрал 457 357 баллов. И это меньше, чем у других флагманов на платформе Snapdragon 855 Plus. Например, у Vivo Nex 3 было 497 858 баллов. Стоит отметить, что на презентации Kirin 990 Huawei сравнивала его только с Snapdragon 855, заявляя, что собственный процессор работает быстрее. Теперь понятно, почему компания не захотела сравнений с Snapdragon 855 Plus.

Впрочем, по части работы с искусственным интеллектом Kirin 990 с поддержкой 5G всё же опережает топовую платформу от Qualcomm.