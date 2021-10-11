Процессор из iPhone 13 сравнили по нагреву, производительности и автономности с конкурентами

Что же касается А14, то по сравнению с ним чип А15 имеет две новые микроархитектуры ЦП для ядер производительности и эффективности. Пиковая частота одноядерного кластера с двумя производительными ядрами теперь увеличилась на 8 процентов и достигла 3240 МГц (ранее она составляла 2998 МГц). При одновременной работе обоих ядер производительности их максимальная частота с А15 также повышается на 10 процентов - до 3180 МГц (с А14 - 2890 МГц). Ядра эффективности же способны работать с частотой 2016 МГц, и это больше А14 на 10,5 процента.

Ещё одно улучшение А15 заключается в увеличении объёма системного кэша - до 32 Мб вместо 16 Мб. Это больше, чем у чипов Snapdragon 888 (SLC 3 Мб) и Exynos 2100 (SLC 6-8 Мб). Кэш-память второго уровня для производительных ядер у нового процессора Apple возросла до 12 Мб. И в этом он вновь обходит Snapdragon 888 с 6 Мб.

А вот кэш блока экономичных ядер остался в А15 того же объёма. Вместе с тем компания увеличила L2 TLB до 2048 записей, и теперь процессор охватывает до 32 Мб.

Также новый процессор позволяет быстрее получить доступ к DRAM благодаря снижению задержек с 215 нс до 130 нс.

С точки зрения же микроархитектуры новые производительные ядра процессора А15 не отличаются сильно от предыдущих версий. А вот экономичные ядра претерпели больше изменений: к примеру, их общее количество увеличилось до 4 благодаря дополнительному целочисленному ALU. При этом архитектура процессора не изменилась, несмотря на то что ожидалась версия Armv9 и ARM в этом году уже представила Armv9 ISA с новыми наборами инструкций SVE2 SIMD, а также новый процессор серии Cortex на базе Armv9.

Автор пришёл к выводу, что, хотя Apple и не увеличила производительность A15 радикальным образом, процессор получил ряд важных улучшений: блок экономичных ядер стал почти на треть быстрее, а кэша стало гораздо больше, поэтому почти во всех сценариях работы Apple A15 работает экономичнее, и это одна из составляющих, почему новые iPhone стали работать заметно дольше смартфонов серии iPhone 12.

А говорить о замедлении темпов разработки и улучшения компанией Apple процессоров, как считает Андрей Фрумусану, можно будет только после сравнения A15 с А16, который появится через год.