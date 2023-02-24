Процессор MediaTek принесёт спутниковую связь в Android-смартфоны

Технология MediaTek позволит осуществлять двусторонний обмен сообщениями через спутник, чтобы «заполнить пробелы», оставленные традиционными сетями, особенно в чрезвычайных ситуациях. Компания начнёт со смартфонов, но в будущем намерена распространить эту технологию на другие форм-факторы, включая автомобили.

Ранее спутниковая связь появилась в iPhone 14 и iPhone 14 Pro. С помощью функции «Экстренный вызов — SOS по спутниковой связи» можно отправлять текстовые сообщения в местах без сотовой связи и Wi-Fi.