Процессор Samsung Exynos 2600 почти догнал Snapdragon 8 Elite Gen 5 в бенчмарке

В тесте Geekbench 6 Vulkan Exynos 2600 набрал 27 478 баллов. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite Gen 5 показал 27 875 баллов.

Ранее, в январе, Exynos 2600 также показал хорошие результаты в другом графическом тесте — OpenCL. Тогда он набрал 25 460 баллов, тогда как чип Qualcomm — 25 971. Это снова очень близкие показатели.

Часть успеха Exynos 2600 связана с новым подходом к производству. Это первый мобильный процессор Samsung, созданный по 2-нм технологии. За графику отвечает новый Xclipse 960, разработанный вместе с AMD.