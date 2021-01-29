Процессор Samsung с графикой AMD оказался в два раза мощнее чипа Apple A14

Сообщается, что в тесте Manhattan неназванный Exynos с Radeon показывает результат в 181,1 FPS, а Apple Bionic A14 (iPhone 12 Pro) — 146,4 FPS. В Aztek Normal результаты равны 138,25 FPS и 79,8 FPS соответственно. В Aztek High School — 58 FPS и 30,5 FPS соответственно.

Если эти утечки правдивы, то Samsung покажет действительно впечатляющий чипсет. Впрочем, пока неясно, каким будет процессор Apple следующего поколения, вероятно, он тоже получит хорошую графику.