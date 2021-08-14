Процессор Snapdragon 690 для недорогих смартфонов сравнялся по прожорливости с флагманскими чипами Samsung Exynos

Самое интересное, по словам блогера, в новинке - его слабость по сравнению с процессорами 700-й серии (765, 730, 710), которые встречаются, например, в Pixel 5 компании Google.

По тесту GeekBench 4 690-я модель расположена на уровне 765G. При этом у него даже более высокая производительность, чем у 835.

Производительность графики (GFX Manhattan 3.1 FHD o/s (кадры)) демонстрирует лидирующее положение 690 по сравнению с 710, 730G, 675 и 765G. В разрешении 1440p (GFX Manhattan 3.1) ситуация примерно та же.