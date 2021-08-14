Процессор Snapdragon 690 для недорогих смартфонов сравнялся по прожорливости с флагманскими чипами Samsung Exynos

Процессор Snapdragon 690 для недорогих смартфонов сравнялся по прожорливости с флагманскими чипами Samsung ExynosВедущий канала Argument600 протестировал процессор, установленный на смартфоне Sony Xperia 10 III
Самое интересное, по словам блогера, в новинке - его слабость по сравнению с процессорами 700-й серии (765, 730, 710), которые встречаются, например, в Pixel 5 компании Google.
По тесту GeekBench 4 690-я модель расположена на уровне 765G. При этом у него даже более высокая производительность, чем у 835.
Производительность графики (GFX Manhattan 3.1 FHD o/s (кадры)) демонстрирует лидирующее положение 690 по сравнению с 710, 730G, 675 и 765G. В разрешении 1440p (GFX Manhattan 3.1) ситуация примерно та же.
Масштабируемость - такая же, как и ранее.
Стабильность процессора - высокая. И это ожидаемо, подчеркнул Стас. В GFX Menchmark тоже результаты оказались высокими.
Если об оперативной памяти, то чтение - на уровне Snapdragon 730. С задержкой - аналогично, как и с копированием.
По планировщику Google Octane процессор находится в самом конце, в Mozilla Kraken - примерно в середине. Последний он и в JetStream.
Самое интересное - в энергопотреблении. При небольшой нагрузке оно просто огромное. Причём оно в два раза выше, чем у Snapdragon888. Во время игры - то же самое. И это очень странно, говорит блогер.
Напомним вам, что на базе этого процессора выпускаются такие модели смартфонов, как TCL 20 5G, OnePlus Nord N10 5G и Sony Xperia 10 III.