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Процессор Snapdragon 690 для недорогих смартфонов сравнялся по прожорливости с флагманскими чипами Samsung Exynos

Ведущий канала Argument600 протестировал процессор, установленный на смартфоне Sony Xperia 10 III
Стас Бобров оценил производительность работы обновлённого варианта чипа.
Процессор Snapdragon 690 для недорогих смартфонов сравнялся по прожорливости с флагманскими чипами Samsung Exynos

Самое интересное, по словам блогера, в новинке - его слабость по сравнению с процессорами 700-й серии (765, 730, 710), которые встречаются, например, в Pixel 5 компании Google.

По тесту GeekBench 4 690-я модель расположена на уровне 765G. При этом у него даже более высокая производительность, чем у 835.

Производительность графики (GFX Manhattan 3.1 FHD o/s (кадры)) демонстрирует лидирующее положение 690 по сравнению с 710, 730G, 675 и 765G. В разрешении 1440p (GFX Manhattan 3.1) ситуация примерно та же.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Масштабируемость - такая же, как и ранее.

Стабильность процессора - высокая. И это ожидаемо, подчеркнул Стас. В GFX Menchmark тоже результаты оказались высокими.

Если об оперативной памяти, то чтение - на уровне Snapdragon 730. С задержкой - аналогично, как и с копированием.

По планировщику Google Octane процессор находится в самом конце, в Mozilla Kraken - примерно в середине. Последний он и в JetStream.

Самое интересное - в энергопотреблении. При небольшой нагрузке оно просто огромное. Причём оно в два раза выше, чем у Snapdragon888. Во время игры - то же самое. И это очень странно, говорит блогер.

Напомним вам, что на базе этого процессора выпускаются такие модели смартфонов, как TCL 20 5G, OnePlus Nord N10 5G и Sony Xperia 10 III.