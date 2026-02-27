Процессор Tensor G6 грядущего Pixel 11 заметили в бенчмарке

В списке указаны мощные ядра с тактовой частотой до 4,11 ГГц — это выше, чем у текущего Tensor G5. Также изменился графический ускоритель. Однако результаты тестов оказались скромными: 845 баллов в одноядерном режиме и 2657 — в многоядерном.

Скорее всего, это ранний инженерный образец. На таких устройствах процессор работает без финальных драйверов и оптимизации, поэтому его производительность «далека от реальной», пишут СМИ.