Процессор в грядущих флагманах Huawei окажется больше и дороже чипа в iPhone 12

Согласно информации инсайдера, стоимость 5-нм чипа Kirin лежит между стоимостью Apple A14 (тоже, кстати, 5-нм) и Apple ARM для компьютеров. То же самое можно сказать про размер. То есть по сравнению со смартфонным процессором Apple чип Kirin 1020 будет и больше, и дороже.

Кроме того, Huawei Mate 40 могут стать первыми смартфонами с 5-нм чипом. Дело в том, что iPhone 12 в этом году задержатся и тем самым дадут шанс конкурентам от Huawei.