Процессор в iPhone 15 будет нацелен на улучшение времени автономной работы, а не производительности

3-нм чипы будут потреблять на 30-35% меньше энергии при той же скорости. Кроме того, на таких процессорах можно будет разместить больше транзисторов, что теоретически должно сделать их более производительными.

Журналисты также сделали интересное наблюдение: TSMC уделяет больше внимания энергоэффективности, чем производительности. Это может означать, что чип A17 даст iPhone 15 более продолжительное время автономной работы.