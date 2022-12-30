Процессор в iPhone 15 будет нацелен на улучшение времени автономной работы, а не производительности

13:27, 30 декабря 2022
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Процессор в iPhone 15 будет нацелен на улучшение времени автономной работы, а не производительностиИ это хорошая новость
Тайваньская TSMC, поставщик чипов для Apple, сегодня начала массовое производство чипов, по новой 3-нм технологии. Вероятно, таким будет процессор A17 iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.
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3-нм чипы будут потреблять на 30-35% меньше энергии при той же скорости. Кроме того, на таких процессорах можно будет разместить больше транзисторов, что теоретически должно сделать их более производительными.
Журналисты также сделали интересное наблюдение: TSMC уделяет больше внимания энергоэффективности, чем производительности. Это может означать, что чип A17 даст iPhone 15 более продолжительное время автономной работы.