Процессор в новых iPhone окажется медленнее флагманского аналога на Android

На презентации Apple сравнила свой новый процессор со старым A12 Bionic по производительности. Компания утверждает что разница составляет 40%. Что интересно, Apple не стала сравнивать A14 Bionic с чипсетом предыдущего поколения A13 Bionic. А это может свидетельствовать о том, что разница в производительности между ними совсем небольшая.

Что же касается Snapdragon 875, то он тоже будет изготовлен по 5-нм техпроцессу. Инсайдер Ice Universe утверждает, что у этого процессора есть «отличная возможность» «побить» Apple A14 Bionic.