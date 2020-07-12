Процессоры для новых iPhone могут задержаться из-за санкций против Huawei

Как пишет источник в китайской соцсети Weibo, TSMC так и не приступила к массовому производству платформ A14, хотя должна была сделать это около месяца назад. Теперь раньше августа процессоры для сборки iPhone использовать не смогут. При этом новые модели смартфонов должны представить уже в сентябре.

Источники сообщают, что причина задержки начала производства A14 может заключаться в санкциях США против Huawei. Недавно администрация страны решила запретить производство процессоров Kirin на оборудовании с американскими технологиями. Такое использует и TSMC. Запрет вступает в силу 14 сентября, поэтому Huawei сделала для TSMC очень большой и срочный заказ на производство платформ Kirin 1020 для смартфонов Mate 40. И Kirin 1020, и A14 изготавливаются по 5-нм техпроцессу.