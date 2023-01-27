Процессоры Exynos могут вернуться во флагманские смартфоны Samsung с Galaxy S24

19:34, 27 января 2023
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Процессоры Exynos могут вернуться во флагманские смартфоны Samsung с Galaxy S24В Galaxy S23 будут только Snapdragon
Сообщается, что Samsung будет устанавливать процессор Exynos 2400 в южнокорейские варианты Galaxy S24.
Фото: Notebookcheck
Источник пишет, что Exynos 2400 будет следовать четырёхкластерному дизайну Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что процессор поступит в массовое производство в 2024 году.
Напомним, что грядущие смартфоны Samsung Galaxy S23 получат только Snapdragon 8 Gen 2.