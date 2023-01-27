Процессоры Exynos могут вернуться во флагманские смартфоны Samsung с Galaxy S24

Источник пишет, что Exynos 2400 будет следовать четырёхкластерному дизайну Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что процессор поступит в массовое производство в 2024 году.

Напомним, что грядущие смартфоны Samsung Galaxy S23 получат только Snapdragon 8 Gen 2.