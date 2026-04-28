Прочнее, мощнее: подробности смартфона-«трикладушки» Huawei Mate XT 2

Как пишут СМИ, устройство получит новый процессор Kirin 9050 Pro. Он будет ориентирован на ИИ-задачи, которые выполняются прямо на смартфоне без подключения к интернету. Также сообщается об увеличенной батарее — более 6000 мАч. Ещё одно важное изменение касается механизма складывания.

Huawei, как утверждается, улучшила шарнир, благодаря чему экран будет меньше «мяться» в месте сгиба. Камеры, по слухам, будут на уровне других флагманских моделей компании.

Смартфон может выйти в нескольких цветах, включая чёрный, красный, фиолетовый и белый.