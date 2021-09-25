Прочность iPhone 13 Pro проверили падениями

Это сделала команда ютубера EverythingApplePro. В тесте на падение участвовали модели iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro.

Ранее Apple заявила, что у iPhone 13 установлено «самое прочное стекло». Однако неясно, насколько новые айфоны действительно прочны.

Энтузиасты роняли новые смартфоны на бетонный пол. Сначала они падали с высоты обычного стола. После трёх таких падений у айфонов не осталось и царапин. Затем их начали ронять с высоты человеческого роста. Экран iPhone 13 Pro не выжил после такого, но модель 13 Pro Max осталась в порядке.

И наконец айфоны сбросили с высоты примерно три метра. У iPhone 13 Pro потрескалась задняя панель, а у13 Pro Max появились несколько царапин. Но когда он упал экраном вниз, он наконец сломался, хотя все ещё работал.