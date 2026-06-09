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Опубликовано 09 июня 2026, 06:00
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Прочный, батарея на 7000 мАч и цена от 14 000 рублей: Realme C100i появился в России

Топ за свои деньги?
Realme объявила о старте продаж в России нового бюджетного смартфона C100i. Несмотря на цену устройство оснастили аккумулятором на 7000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 15 Вт, а также реверсивная зарядка на 6 Вт.
Прочный, батарея на 7000 мАч и цена от 14 000 рублей: Realme C100i появился в России

© realme

Аккумулятор рассчитан примерно на 6 лет работы. Смартфон также оснащён 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 900 нит. «Мозгом» выступает чипсет Unisoc T7250 и до 18 ГБ оперативной памяти (с учётом динамического расширения).

Корпус выполнен по стандарту ArmorShell с защитой от падений с высоты до 2 метров, пыли и брызг (IP64). Экран распознаёт касания мокрыми пальцами.

Прочный, батарея на 7000 мАч и цена от 14 000 рублей: Realme C100i появился в России

© realme

Смартфон работает на Android 16 с оболочкой realme UI. Есть ИИ-инструменты: ластик для удаления объектов с фото, улучшение портретов, вырезание объектов для стикеров и т. д.

Цены: 13 999 рублей за версию 4/64 ГБ и 15 999 рублей за версию 4/128 ГБ. Продажи уже стартовали онлайн и офлайн.

Источник:realme
Автор:Максим Многословный
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