Прочный, батарея на 7000 мАч и цена от 14 000 рублей: Realme C100i появился в России

Аккумулятор рассчитан примерно на 6 лет работы. Смартфон также оснащён 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 900 нит. «Мозгом» выступает чипсет Unisoc T7250 и до 18 ГБ оперативной памяти (с учётом динамического расширения).

Корпус выполнен по стандарту ArmorShell с защитой от падений с высоты до 2 метров, пыли и брызг (IP64). Экран распознаёт касания мокрыми пальцами.