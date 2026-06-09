Прочный, батарея на 7000 мАч и цена от 14 000 рублей: Realme C100i появился в России

Опубликовано 09 июня 2026, 06:001 мин.
Прочный, батарея на 7000 мАч и цена от 14 000 рублей: Realme C100i появился в РоссииТоп за свои деньги?
Realme объявила о старте продаж в России нового бюджетного смартфона C100i. Несмотря на цену устройство оснастили аккумулятором на 7000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 15 Вт, а также реверсивная зарядка на 6 Вт.
© realme
Аккумулятор рассчитан примерно на 6 лет работы. Смартфон также оснащён 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 900 нит. «Мозгом» выступает чипсет Unisoc T7250 и до 18 ГБ оперативной памяти (с учётом динамического расширения).
Корпус выполнен по стандарту ArmorShell с защитой от падений с высоты до 2 метров, пыли и брызг (IP64). Экран распознаёт касания мокрыми пальцами.
Смартфон работает на Android 16 с оболочкой realme UI. Есть ИИ-инструменты: ластик для удаления объектов с фото, улучшение портретов, вырезание объектов для стикеров и т. д.
Цены: 13 999 рублей за версию 4/64 ГБ и 15 999 рублей за версию 4/128 ГБ. Продажи уже стартовали онлайн и офлайн.
Источник:realme
Автор:Максим Многословный
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